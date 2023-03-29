Сугробы до полуметра образовались в Псковской области в конце марта
Сугробы до 50 сантиметров образовались за три дня по всей Псковской области, сообщают корреспонденты районных газет.
Самые глубокие сугробы были замечены в Порховском районе, где рулетка погрузилась в снег на полметра. В остальных районах глубина сугробов варьируется от 25 до 40 сантиметров.
Выпадение снега и похолодание в конце марта синоптики связывают с атмосферным фронтом очередного атлантического циклона, который пришёл на Северо-Запад России. Такая погода, по их мнению, продержится до конца марта, затем будет потепление.
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