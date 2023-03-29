Сугробы до полуметра образовались в Псковской области в конце марта

20:47, 29 марта 2023, ПАИ

Сугробы до 50 сантиметров образовались за три дня по всей Псковской области, сообщают корреспонденты районных газет.

Самые глубокие сугробы были замечены в Порховском районе, где рулетка погрузилась в снег на полметра. В остальных районах глубина сугробов варьируется от 25 до 40 сантиметров.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Выпадение снега и похолодание в конце марта синоптики связывают с атмосферным фронтом очередного атлантического циклона, который пришёл на Северо-Запад России. Такая погода, по их мнению, продержится до конца марта, затем будет потепление.