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Экономика

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале увеличилось на 1,6%

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале увеличилось на 1,6% по сравнению с январем-февралем 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с январем-февралем 2022 года на 6%.

Снижение объемов производства показали: добыча полезных ископаемых – на 1,9%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 3,7% и отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 32,8%.

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-февралем 2022 года):

- производство химических веществ и химических продуктов – в 4,3 р.;

- роизводство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,3 р.;

- производство прочих транспортных средств и оборудования – в 2,1 р.

Больше других снизилось производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 39,8%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-феврале 2023 года на сумму 26,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 85%.

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