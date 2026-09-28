Банк России проведёт около 800 онлайн-уроков по финансовой грамотности

13:22, 28 сентября 2026, ПАИ

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартовала 22 сентября с занятия «Вселенная цифрового рубля: всё о новой форме денег». Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

Ведущий программы Андрей Фёдоров напомнил, что занятие провела заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, и отметил, что тема цифрового рубля уже подробно обсуждалась в прошлом выпуске программы. Он поинтересовался, что интересного ждёт слушателей в новом сезоне онлайн-уроков.

«Напомню, что онлайн-уроки по финансовой грамотности – это просветительский проект Банка России. Уроки предназначены для школьников с 5-го по 11-й класс, студентов техникумов и колледжей», – сказал Иванов. По его словам, каждое занятие – уникальная история со своими героями, миссиями и артефактами. «Повествование выстроено так, чтобы материал стал образнее и понятнее», – пояснил эксперт.

Он рассказал, что разобраться в финансовых вопросах помогут наставники-супергерои из вымышленного города финансов, которые в прошлом году уже завоевали популярность у школьников. «Они расскажут, как формировать личный бюджет, защитить себя от кибермошенников и, что самое главное, как ориентироваться в новейших финансовых технологиях и мире инвестиций. Всего пройдёт около 800 онлайн-уроков по 29 темам», – подчеркнул Иванов.

Эксперт добавил, что в этом сезоне появятся новые интерактивные задания, а проверять тексты школьников впервые будет искусственный интеллект.