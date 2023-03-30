Порховича приговорили к пяти годам колонии за смертельное ДТП

16:17, 30 марта 2023, ПАИ

55-летнего жителя села Павы Порховского района осудили за «пьяное» ДТП со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Преступление произошло 11 ноября 2022 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2109. Причем на переднем сиденье с ним ехал пассажир. Мужчина по проселочной дороге направлялся из деревни Береза в деревню Павы. По пути он превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Женщина-пассажир получила множественные травмы и умерла. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.