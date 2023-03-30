Прокуратура обязала УК провести ремонтные работы на крыше дома в Пыталово

18:25, 30 марта 2023, ПАИ

В Пыталовском районе по требованию прокуратуры проведены ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств по договору капитального ремонта, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017 году в рамках программы капитального ремонта проведён ремонт кровли многоквартирного дома в Пыталово.

В 2021 году управляющей компанией выявлено, что на крыше дома отсутствует один колпак на дымоходе, произошло разрушение наружной стороны дымохода, повреждена и отсутствует часть снегорассекателя. ФКР Псковской области неоднократно уведомлялся о необходимости проведения работ в рамках гарантийных обязательств, однако информация оставлена без ответа, работы проведены не были.

Уже в ходе проверки прокуратуры района ФКР Псковской области принял меры к подрядной организации для устранения нарушений. В настоящее время установлен новый снегорассекатель, остальные работы будут проведены при наступлении благоприятных погодных условий.

По данному факту в адрес ФКР Псковской области внесено представление, устранение нарушений находится под контролем прокуратуры района.