Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокуратура обязала УК провести ремонтные работы на крыше дома в Пыталово

Фото газеты «Наша жизнь»

В Пыталовском районе по требованию прокуратуры проведены ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств по договору капитального ремонта, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017 году в рамках программы капитального ремонта проведён ремонт кровли многоквартирного дома в Пыталово.

В 2021 году управляющей компанией выявлено, что на крыше дома отсутствует один колпак на дымоходе, произошло разрушение наружной стороны дымохода, повреждена и отсутствует часть снегорассекателя. ФКР Псковской области неоднократно уведомлялся о необходимости проведения работ в рамках гарантийных обязательств, однако информация оставлена без ответа, работы проведены не были.

Уже в ходе проверки прокуратуры района ФКР Псковской области принял меры к подрядной организации для устранения нарушений. В настоящее время установлен новый снегорассекатель, остальные работы будут проведены при наступлении благоприятных погодных условий.

По данному факту в адрес ФКР Псковской области внесено представление, устранение нарушений находится под контролем прокуратуры района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2023

Размыв дороги устранили в Плюсском районе
30 марта 2023

147 тысяч человек будут призваны в армию с 1 апреля

30 марта 2023

Телемост Чашники – Пыталово: состоялся обмен опытом молодёжных организаций

30 марта 2023

Бесплатно посетить музей губернской гимназии приглашают молодёжь области

30 марта 2023

Прокуратура обязала УК провести ремонтные работы на крыше дома в Пыталово

30 марта 2023

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области в апреле
30 марта 2023

Пушкинский сквер благоустроят в Великих Луках до середины лета
30 марта 2023

В Псковской области выбирают молодежный бренд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...