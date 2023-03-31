За 83 территории для благоустройства смогут проголосовать псковичи

08:11, 31 марта 2023, ПАИ

За 83 общественные территории будут голосовать жители Псковской области в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое стартует 15 апреля. Нюансы работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель комитета рассказал, что в настоящее время в муниципальных образованиях к старту проекта практически все подготовлено, ведется набор волонтеров. По итогам голосования будут выбраны 35 общественных территорий для благоустройства в следующем году.

Кроме того, Псковская область ведет активную работу по реализации 36 проектов, которые стали победителями онлайн-голосования прошлого года. Сергей Грахов подчеркнул, что не только заключены контракты по этим общественным территориям, но и практически полностью разыграна образовавшаяся экономия. Это позволит провести дополнительные работы по благоустройству. Многие подрядчики готовы выйти на объекты сразу после наступления благоприятных погодных условий.

Также на рабочей встрече затронули ситуацию с ликвидацией последствий паводка и разыгравшейся непогоды и тему работы над пятилетней программой модернизации коммунальной инфраструктуры Псковской области.

В ее основе свыше 110 мероприятий по комплексному обновлению систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений и котельных. В рамках этой программы на федеральном уровне уже одобрены работы по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в военном городке «Остров-3». На эти цели из федерального бюджета регион получит 600 млн рублей.