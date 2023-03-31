Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За 83 территории для благоустройства смогут проголосовать псковичи

За 83 общественные территории будут голосовать жители Псковской области в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое стартует 15 апреля. Нюансы работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Председатель комитета рассказал, что в настоящее время в муниципальных образованиях к старту проекта практически все подготовлено, ведется набор волонтеров. По итогам голосования будут выбраны 35 общественных территорий для благоустройства в следующем году.
 
Кроме того, Псковская область ведет активную работу по реализации 36 проектов, которые стали победителями онлайн-голосования прошлого года. Сергей Грахов подчеркнул, что не только заключены контракты по этим общественным территориям, но и практически полностью разыграна образовавшаяся экономия. Это позволит провести дополнительные работы по благоустройству. Многие подрядчики готовы выйти на объекты сразу после наступления благоприятных погодных условий.
 
Также на рабочей встрече затронули ситуацию с ликвидацией последствий паводка и разыгравшейся непогоды и тему работы над пятилетней программой модернизации коммунальной инфраструктуры Псковской области.
 
В ее основе свыше 110 мероприятий по комплексному обновлению систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений и котельных. В рамках этой программы на федеральном уровне уже одобрены работы по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в военном городке «Остров-3». На эти цели из федерального бюджета регион получит 600 млн рублей.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Во что играли изборяне в Средневековье, рассказали в музее

31 марта 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
31 марта 2023

За 83 территории для благоустройства смогут проголосовать псковичи
31 марта 2023

Новый дизайн разработан для российских «Ласточек»
31 марта 2023

Пскович вошёл в состав сборной «Динамо» в Санкт-Петербурге

30 марта 2023

В Псково-Печерском монастыре обнаружено остроаврийное состояние пристройки
30 марта 2023

Противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС
30 марта 2023

Трёхмерную модель сквера Пушкина в Великих Луках представили школьники

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...