Два пожара произошло в Псковской области за сутки

09:08, 31 марта 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в областном управлении МЧС.

Так, 30 марта в 20:49 в Великих Луках загорелся пластиковый контейнер на улице Заслонова. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 1:36 пожар случился в опочецкой деревне Екимово. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарным удалось спасти жилой дом.