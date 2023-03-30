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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в областном управлении МЧС.

Так, 30 марта в 20:49 в Великих Луках загорелся пластиковый контейнер на улице Заслонова. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 1:36 пожар случился в опочецкой деревне Екимово. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарным удалось спасти жилой дом.

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