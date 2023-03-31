Задачи весеннего призыва в Псковской области поставил Михаил Ведерников

21:29, 31 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области, председатель региональной призывной комиссии Михаил Ведерников провёл инструкторско-методический сбор с председателями муниципальных призывных комиссий, членами призывной комиссии Псковской области, военными комиссарами в муниципалитетах, врачами, руководящими медицинским освидетельствованием призывников. Встреча прошла сегодня, 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона напомнил, что Псковская область в предыдущий осенний призыв выполнила в полном объёме установленную норму набора на срочную службу с учётом того, что сроки проведения мероприятий были сокращены на месяц.

«Всех благодарю за ответственный подход, полное и своевременное выполнение задания. Лучших результатов добились призывные комиссии Псковского, Бежаницкого, Новоржевского, Дновского, Порховского, Невельского, Красногородского, Себежского, Струго-Красненского районов и города Пскова», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников обозначил актуальные вопросы, которые требуют повышенного внимания. В их числе оповещение граждан о призыве на срочную службу, розыск уклонистов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий для молодёжи.

С докладом об итогах осеннего призыва прошлого года и организации весеннего призыва 2023 года выступил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков. Он проинформировал, что к весеннему призыву сформирован запас вещевого имущества, между муниципалитетами распределены задания, проведена работа по организации военно-врачебных комиссий. Оповещение граждан будет осуществляться комбинированным способом — как дистанционно, так и путём вручения повесток.

Отдельно Сергей Судаков оценил работу по подготовке призывников по военно-учётным специальностям в ДОСААФ России по Псковской области. По итогам прошлого призыва подготовительный план по водительским специальностям и специальности «связист» выполнен более чем на 100 %, благодаря чему организация вошла в первую тройку в стране в части эффективности работы.

Для улучшения работы призывных комиссий на федеральном уровне принято решение об увеличении заработной платы для их сотрудников. На региональном уровне также дополнительная поддержка будет оказана, заметил губернатор.

В продолжение заседания глава региона поставил перед председателями призывных комиссий муниципалитетов ряд задач, в том числе содействия со стороны регионального комитета по здравоохранению при необходимости дополнительных медицинских обследований призывников, недопущения задержек при отправке призывников на сборный пункт областного военного комиссариата и других.

«Задачи весеннего призыва поставлены, и они выполнимые. Обращаю внимание, что главам муниципалитетов нужно проанализировать итоги осеннего призыва и наметить конкретные меры улучшения качества весенней кампаний», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что указом президента РФ Владимира Путина срок весеннего призыва в ряды Вооружённых сил РФ установлен с 1 апреля по 15 июля.