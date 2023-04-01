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Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа – 2023»

Юных псковичей и их родителей приглашают поучаствовать в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа – 2023». Это региональный этап одноимённого всероссийского конкурса. Он организован по инициативе МВД России и проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства региона.

«В текущем году отмечается 305-летие полиции России и 40 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации», — отметили в УМВД.

Принять участие в творческом состязании могут дети от 6 до 14 лет. К участию в нём принимаются любые поделки, посвящённые указанным датам, из доступных материалов: картона, пластилина, ткани, пластика и т. д. К каждой работе необходимо приложить визитку участника с указанием Ф. И. О., возраста, места учёбы, контактного телефона родителей и с описанием материалов, из которых изготовлена поделка.

Поделки необходимо предоставить до 21 апреля в Управление МВД России по Псковской области (Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет 260).

Победителей определит конкурсная комиссия: в неё войдут сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Призёров регионального этапа наградят почётными грамотами и подарками. Они представят область на всероссийском отборочном этапе конкурса «Полицейский дядя Степа – 2023».

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