Выкинутых в мусорный бак котят спас великолучанин

21:20, 01 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин спас котят, которых кто-то выкинул в мусорный контейнер. Об этом местный житель написал в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь к тем, кто 1 апреля выкинул в мусорный контейнер на улице Малышева завязанный пакет с тремя котятами, которым минимум уже неделя: я дал им жизнь! Писк стоял на весь район, жуть нереальная, достал со дна контейнера пакет с котятами и привёз их домой, накормил из пипетки, у меня у самого дома четыре кота», — написал мужчина.

«У вас доброе сердце!» — прокомментировала в соцсети местная жительница.

«Мир не без добрых людей», — заметила под постом другая великолучанка.