До +3 градусов ожидается в Псковской области 2 апреля

21:58, 01 апреля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 2 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По юго-востоку области синоптики прогнозируют ночью умеренные осадки, дождь, переходящий в мокрый снег, днём небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от -4 до +1 градуса, днём — от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.