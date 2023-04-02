До +3 градусов ожидается в Псковской области 2 апреля
Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков ожидается в Псковской области 2 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
По юго-востоку области синоптики прогнозируют ночью умеренные осадки, дождь, переходящий в мокрый снег, днём небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть северный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью от -4 до +1 градуса, днём — от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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