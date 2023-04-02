Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 3 апреля

14:37, 02 апреля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 3 апреля, в 11:30.

В Пскове стартовал Фестиваль русской музыки. Ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с директором Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком о том, что ещё ждёт зрителей фестиваля, и о ближайших планах концертной организации.

О работе региональных цифровых сервисов, мобильном интернете, а также в целом о развитии и доступности электронных технологий ведущие поговорят с начальником областного управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 3 апреля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».