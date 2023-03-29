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Политика

Россия решила сократить добычу нефти

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года, говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает ТАСС.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 т. б/с до конца 2023-го от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства РФ

При этом Новак отмечает, что мировой рынок нефти сейчас переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. «При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности», - говорится в заявлении. 

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