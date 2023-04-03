Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

08:09, 03 апреля 2023, ПАИ

Россияне столкнулись с новым видом телефонного мошенничества, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, однако предлагают перевести деньги на другой счет.

«Звонок поступает в мессенджер с телефонного номера с кодом 977, принадлежащего региональному телефонному оператору «Мотив», работающему в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — объяснил Соловьев.

Он добавил, что достаточно быстро и складно говорящий «менеджер» клиентского отдела крупного российского банка, логотип которого высвечивается на аватарке в момент звонка, сообщает, что поданная накануне заявка на кредит одобрена.

«Только вот есть одна загвоздка — в качестве счета зачисления денег указан счет в другом банке», — добавил юрист. Поэтому мошенники предлагают «срочно разобраться в этой коллизии», рассказал он.

«Кредит-то с низкой ставкой есть, а вот перевести его в другой банк мы не можем. Поэтому давайте поработаем с вашими счетами, на которые мы сможем перевести крупную сумму. А дальше всё по накатанной — номер карты, срок действия, СМС на номер, CVV-код и списание всех денег. Будьте бдительны», — предупредил Соловьев.