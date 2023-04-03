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Экономика

Средний чек за ресторан в России с начала года вырос на 11%

Средний чек за поход в ресторан в России в первом квартале вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 640 рублей, говорится в исследовании системы сервисов «Контур.Маркета». Об этом пишет РИА Новости.

«Средний чек в первые три месяца 2023 года колебался от 625 до 639 рублей. Это на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. При этом в компании отметили, что в первом квартале 2023 года заведения отбили примерно столько же чеков, сколько и за аналогичный период прошлого года.

В системе сервисов уточнили, что в Москве средний чек на стол в первом квартале 2023 года снизился на 1%, до 933 рублей в марте с 940 рублей в январе. В Свердловской области средний чек вырос на 3%: до 660 рублей в марте с 640 рублей в январе. А вот в Санкт-Петербурге этот показатель упал на 3%: до 946 рублей в марте с 973 рублей в январе.

В то же время выручка в заведениях общественного питания в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7% — до 55,173 миллиарда рублей.

В системе сервисов отметили, что больше всего выручки получили заведения Москвы, Московской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. «В топе московские заведения: за первый квартал 2023 года они выручили 13,075 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в других регионах, которые попали в топ-5 по выручке», — пояснили в «Контур.Маркете».

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