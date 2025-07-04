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Общество

Тарифы на коммунальные услуги выросли в Псковской области на 12%

Тарифы на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электрическая энергия, природный газ, сжиженный газ, вывоз мусора) выросли в Псковской области на 12 % с 1 июля, напомнили в министерстве тарифов и энергетики Псковской области.

Фото: ПАИ

«Обращаем ваше внимание, что это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно, их рост может быть в течение года», – уточнили в региональном министерстве.

Гражданам предоставляют субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи) в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22 %. Для определения права необходимо подать заявление либо на портале «Госуслуги», либо через МФЦ, либо обратиться в территориальный отдел соцзащиты по месту жительства.

Подробнее о том, как изменились тарифы на коммунальные услуги в Псковской области, смотрите в специальных карточках ПАИ.

  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова
  • Как изменятся тарифы в Псковской области с 1 июля
    Фото: Светлана Павлова

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