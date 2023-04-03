Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор фирмы из Пскова оплатил миллионный долг по налогам после ареста автомобиля

Директор фирмы из Пскова оплатил миллионный долг по налогам после ареста автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

В отношении юридического лица на исполнении находилось 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам на общую сумму более миллиона рублей. Из-за невозможности установить фактическое местонахождение должника и его имущества было принято решение о подаче имущества должника в исполнительный розыск.

С помощью взаимодействия судебных приставов МОСП по ВИП и судебных приставов МОСП по розыску УФССП России по Псковской области имущество должника удалось установить. У него в пользовании оказалась иномарка 2012 года выпуска. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. После чего автомобиль был бы реализован, а вырученные средства пошли в счёт оплаты долга. Не желая расставаться со служебным транспортом, директор организации решил оплатить задолженность в полном объёме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

В Пскове выбрали победителя Кубка КВН AV
03 апреля 2023

Осужденных псковичей планируют привлечь к благоустройству зооприюта
03 апреля 2023

Избирком Псковской области участвует во всероссийском форуме «Психология выборов»
03 апреля 2023

4 из 10 псковичей согласны на снижение зарплаты ради удаленки – опрос
03 апреля 2023

До +2 градусов ожидается сегодня в Пскове
03 апреля 2023

На двух улицах Пскова сегодня ограничат движение транспорта
02 апреля 2023

Первые грибы стали появляться в Псковской области
02 апреля 2023

Скандинавский антициклон придёт в Псковскую область на следующей неделе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...