Директор фирмы из Пскова оплатил миллионный долг по налогам после ареста автомобиля

11:24, 03 апреля 2023, ПАИ

Директор фирмы из Пскова оплатил миллионный долг по налогам после ареста автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

В отношении юридического лица на исполнении находилось 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам на общую сумму более миллиона рублей. Из-за невозможности установить фактическое местонахождение должника и его имущества было принято решение о подаче имущества должника в исполнительный розыск.

С помощью взаимодействия судебных приставов МОСП по ВИП и судебных приставов МОСП по розыску УФССП России по Псковской области имущество должника удалось установить. У него в пользовании оказалась иномарка 2012 года выпуска. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку. После чего автомобиль был бы реализован, а вырученные средства пошли в счёт оплаты долга. Не желая расставаться со служебным транспортом, директор организации решил оплатить задолженность в полном объёме.