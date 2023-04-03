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Общество

На коммунальных объектах Минобороны в Псковской области начались весенние осмотры

На коммунальных объектах Минобороны в Псковской области начались весенние осмотры, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В жилищно-коммунальной службе № 14 г. Псков филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Западному военному округу заканчивается отопительный сезон 2022–2023 годов и начинается планирование мероприятий по подготовке к следующему периоду.

Каждый год с наступлением весны специалистами жилищно-коммунальной службы № 14 совместно с должностными лицами воинских частей проводятся осмотры объектов казарменного фонда и военной инфраструктуры для оценки технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации.

В зоне ответственности ЖКС № 14 (Псков) будет осмотрено около 600 зданий казарменно-жилищного фонда, 41 объект теплового хозяйства, 59 объектов водоканализационного хозяйства, а также инженерные сети.

По результатам весеннего осмотра предстоит скорректировать планы текущих ремонтов и планы подготовки объектов к работе в зимний период 2023–2024 годов, а также выявить объекты, подлежащие ремонту.

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