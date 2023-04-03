Псковичи передали груз гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения сирийцам

15:58, 03 апреля 2023, ПАИ

Гуманитарный груз, собранный жителями Псковской области отправился в Сирию для пострадавших от стихийных бедствий, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

«Сбор помощи открылся 14 февраля. Одним из первых подключился губернатор Псковской области, дальше помощь стали приносить жители региона, которые собрали 500 килограммов подушек, одеял, продуктов питания и медикаментов», – сказала Алеся Михачева.

После погрузки в машины груз доставят на аэродром, затем посылка будет доставлена в Сирию силами МЧС России.

Алеся Михачева также уточнила, что сбор помощи, за который отвечает Ресурсный центр, продолжается.