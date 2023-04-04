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Общество

Михаил Ведерников посетил новый ФАП в Черёхе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом в фельдшерско-акушерский пункт в деревне Черёха, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Медицинская деятельность осуществляется в новом здании Черехинского ФАПа Псковской межрайонной больницы с 29 марта 2023 года. Ранее ФАП располагался в здании 1985 года постройки, помещение не соответствовало современным стандартам оказания первичной медицинской помощи, в связи с этим велось строительство нового ФАПа.

Численность населения, обслуживаемого ФАПом, составляет 2873 человека, из них 574 ребенка. ФАП обслуживает 11 населённых пунктов.

«Здесь нравится, потому что условия в прошлом ФАПе были не такие благоприятные, как здесь. Там было всего лишь два помещения. Здесь всё новое, и оборудование в том числе. Я в любой момент могу сделать ЭКГ, чтобы выявить, например, острый инфаркт миокарда. Это всё скажется на работе лишь в лучшую сторону», - отметила фельдшер Диана Гамельзянова.

Также, по её словам, удобнее в новом ФАПе будет проходить и диспансеризация. В новое здание поставили аппарат ЭКГ, оборудование для оказания первой неотложной помощи, дефибриллятор, гинекологическое кресло, холодильники.

«До этого приезжал мобильный ФАП для гинеколога, сейчас же у нас есть смотровой кабинет, также процедурный кабинет. Кушетки здесь удобнее. В больших холодильниках удобно хранить вакцину, её привозить должны в большом количестве, особенно в сезон гриппа, людей приходит много, а в старом помещении холодильник был маленький, не было возможности привезти большое количество вакцины сразу», - подчеркнула фельдшер.

Как отметила врач, за вчерашний день ФАП посетило 24 человека – из них 16 детей, 8 взрослых.

На ФАПе проводится оказание первичной медицинской помощи, диспансеризация населения, иммунизация населения, разъяснительная работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, вакцинация против короновирусной инфекции.

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