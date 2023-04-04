Шотландский алкоголь пытались незаконно ввезти в Россию через пункт пропуска «Бурачки»

12:54, 04 апреля 2023, ПАИ

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Россию элитный алкоголь через пункт пропуска «Бурачки». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

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Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию, не задекларировал элитную алкогольную продукцию. Шесть бутылок с французским и шотландским алкоголем сотрудники таможни изъяли. Стоимость вина и виски может достигать двух миллионов рублей.

Иностранный гражданин не подал сотрудникам таможни заполненную таможенную декларацию и не сообщил о перемещаемом им товаре. При таможенном досмотре в багаже обнаружено шесть упакованных в короба бутылок: в общей сложности 6,65 литра алкоголя.

– Экспертиза определила стоимость алкогольной продукции. Она составляет 1 млн 633 тысячи рублей. Физическим лицам для личного пользования запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции с концентрацией спирта более 0,5 об.%. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за 1 литр. По результатам экспертизы принимается решение о привлечении иностранного гражданина к ответственности в соответствии с российским законодательством, – пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.