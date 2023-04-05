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Общество

Переслегинский ДК стал местом встречи культурных работников Псковской области

Фото газеты «Наш путь»

Методический день для руководителей культурно-досуговых учреждений и специалистов сельских домов культуры и клубов прошёл в Переслегинском доме культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете Великолукского района «Наш путь».

«Примечательно, что проведение такого масштабного мероприятия проходит в обновлённом в рамках национального проекта «Культура» Переслегинском доме культуры», — отметила в своём выступлении Елена Демьянчук, заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике.

Она напомнила, что деревня Переслегино — самый крупный населённый пункт в Великолукском районе. Здесь проживает более 1 500 жителей. Также Елена Станиславовна обратила внимание, что в районе проделывается большая работа по благоустройству и развитию сельских территорий, социальных, образовательных и, конечно же, культурных объектов. Так, в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» был произведён капитальный ремонт Переслегинской гимназии, кроме того, в деревне Переслегино было отремонтировано помещение почты, открыта аптека, начато строительство многоквартирного дома для переселенцев.

Директор ИКЦ Великолукского района Лариса Лысанова рассказала собравшимся о культурной жизни района.

«В этом году два наших учреждения, Булынинский дом культуры и Пореченский библиотечно-досуговый центр, стали победителями областных конкурсов. Это ещё раз подтверждает высокий профессионализм и заинтересованность в своём деле работников культуры Великолукского района», — отметила директор ИКЦ. 

С рассказом о клубной деятельности в России, о региональных практиках в работе сельских клубных учреждений, о событийных мероприятиях и многом другом выступила заведующая отделом информации ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова» Мария Якунькина.

«Я живу в Москве, но даже для меня удивительно, как много в сельской местности нашей страны культурных учреждений и какую колоссальную работу проделывают специалисты, которые трудятся в них. Всякий раз, выезжая в провинцию, я радуюсь и изумляюсь тому, какая здесь царит потрясающая, неповторимая атмосфера. Русские традиции, русская культура — всё это начинается здесь!» — отметила Мария Якунькина.

Своими творческими наработками и профессиональным опытом также поделились и работники культуры Великолукского района — специалист Переслегинского ДК Екатерина Тимохина, специалист Булынинского ДК Ольга Романова и специалист Пореченского библиотечно-досугового центра Нонна Шпакова.

Семинар не обошёлся и без творческой составляющей. Для участников встречи выступили народный коллектив – хор русской песни «Ивушки» (руководитель — Лидия Котова), народный коллектив – ансамбль «Радуга» (руководитель — Александр Яровой) и образцовый хореографический коллектив «Селяночка» (руководитель — Нонна Шпакова).

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