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Общество

Более 200 рабочих мест заявили работодатели Псковской области на региональную ярмарку вакансий

В Пскове и Великих Луках 14 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Формат ярмарки определен как быстрое собеседование, где специалисты расскажут жителям региона о предприятии, имеющихся вакансиях и возможностях обучения заявленным специальностям», — рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

На сегодняшний день к участию в мероприятии заявились 36 работодателей, которые представили для соискателей более 200 вакансий.

В Пскове ярмарка пройдет на площадке Кадрового центра, расположенного по адресу: улица Коммунальная, дом 71а. Презентация вакансий, собеседования с соискателями, а также работа со специалистами учреждения по планированию карьеры будет организована с 10:00 до 16:00.

В течение дня состоится круглый стол «Просто о сложном» для кадровых служб, лотерея от партнера мероприятия.

На ярмарке также будет представлен новый формат взаимодействия — Женский клуб при Центре занятости населения. В его рамках состоятся презентации историй успеха, мастер-классы и другие интерактивы на площадке «Своими руками». Жительницы региона смогут познакомиться с единомышленниками для взаимной поддержки и помощи, реализации совместных инициатив.

ООО «Изборск-Парк» презентует участникам ярмарки проект «Мастер-Парк». Для всех желающих пройдет мастер-класс от пиццайоло.

Программа ярмарки вакансий в Пскове. 

В Великих Луках ярмарка вакансий пройдет в Кадровом центре на улице Пионерской, 9. Презентация вакансий и работа со специалистами по планированию карьеры будет организована с 9:00 до 11:00. Затем состоится заседание круглого стола для кадровых служб.

Программа ярмарки вакансий в Великих Луках.

Участником ярмарки трудоустройства может стать любой желающий.

В конце июня в Псковской области наряду с другими субъектами РФ пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Он предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на тысячу человек, где специалисты будут работать с разными категориями граждан — молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками разных сфер.

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