В Госдуме предложили продавать красивые номера через «Госуслуги»

17:38, 06 апреля 2023, ПАИ

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил в четверг обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просит предусмотреть для граждан возможность покупать и продавать так называемые красивые автомобильные регистрационные номера на открытом аукционе через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Речь идет о номерах, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв.

«В 2018 году Министерство экономического развития РФ опубликовало для публичного обсуждения проект постановления правительства о введении правил проведения аукционов, предоставляющих возможность заинтересованным лицам приобретать «красивые» регистрационные знаки для автотранспортных средств. В декабре 2021 года министерство отметило, что «разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании». Однако до сих пор постановление не опубликовано», - пишет Антон Ткачев.

Он отметил, что за период с 2010 по 2023 годы Госдума отклонила четыре законопроекта депутатов различных фракций о проведении открытых аукционов на автомобильные номера. «При этом теневой рынок по продаже государственных номеров продолжает существовать», - подчеркнул парламентарий.

Депутат уверен, что введение системы открытых аукционов позволит бюджету получать дополнительные доходы, а также поможет приобрести такие номера любому гражданину. «Сейчас эта услуга доступна преимущественно тем лицам, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», - добавил он.

«Прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти возобновить работу по согласованию указанного проекта постановления правительства, а также внести в указанный документ положения, закрепляющие право граждан не только на покупку, но и на продажу государственных номеров на открытом аукционе через портал «Госуслуги».