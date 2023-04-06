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Политика

Проблему виртуальных земельных долей обсудили депутаты Северо-Запада

Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных долей предложили депутаты региональных парламентов Северо-Запада – заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике прошло в Калининграде под председательством руководителя комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Андрея Козлова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Внимание к находящимся в долевой собственности земельным участками обусловлено несовершенством законодательной базы. Имея доли в праве общей собственности, правообладатели зачастую не выделяют их на местности. Это приводит к тому, что земли сельскохозяйственного назначения не используются и зарастают кустарником и деревьями. При этом применить какие-либо административные взыскания к собственнику земельной доли за неиспользование её по назначению или изъять её невозможно.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользовании Андрей Козлов подтвердил, что поднятая коллегами из Калининграда проблема актуальна и для Псковской области.

«Невыделенные земельные доли – это виртуальное имущество. Вроде бы у правообладателя есть свидетельство на право собственности, но где этот кусок земли находится, никто не знает, потому что не выполнены кадастровые работы, не сделано межевание. Наказать собственника такой виртуальной доли никто не может, потому что имущество не выделено в натуре», - привёл пример Андрей Козлов.

Для ускорения процесса ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения члены комитета ПАСЗР по аграрной политике предложили дополнить федеральное законодательство нормой, которая позволит признавать невостребованными земельные доли, в отношении которой правообладатель не провёл кадастровые работы по образованию участка в течение трёх и более лет с даты регистрации права собственности.

«Эта инициатива – ещё один рычаг изъятия земли у неэффективного собственника. Я уверен, что земля должна принадлежать только тому, кто ею занимается», - прокомментировал  законопроект Андрей Козлов.

Кроме того, члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике предложили увеличить для регионов Северо-Запада максимальный размер кредита в рамках сельской ипотеки с трёх до пяти миллионов рублей.

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