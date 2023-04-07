В Псковской области собираются открыть производство яблочного уксуса

11:59, 07 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области собираются открыть производство яблочного уксуса. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

Он, в частности, сообщил, что в этом году в регионе появится 100 дополнительных гектаров яблочных садов к 500 уже имеющихся. «Потом будет много яблок, но у нас есть цех по производству сидра в Печорском районе, хотим еще открыть цех по производству яблочного уксуса», - отметил Романов, уточнив, что в прошлом году печорский завод выпустил около 250 тонн яблочного сидра.