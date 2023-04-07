О перепроизводстве в сельском хозяйстве Псковской области заявил председатель профильного комитета

12:03, 07 апреля 2023, ПАИ

О перепроизводстве в сельском хозяйстве Псковской области заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, «в области перепроизводство всего, кроме яиц».

«Много делаем молока, мяса, картофеля, всё есть и всего много. Всё это мы можем поставлять в любую точку земного шара, у нас продукция качественная, хорошая. В Китай вот поставляем всё, что есть. В Китай везем, потому что у них была сильная чума, которая сказалась на всем сельском хозяйстве, чума прошла, а тенденция осталась», - пояснил Николай Романов.