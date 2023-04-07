Псковскому музею передали в дар портрет Римского-Корсакова

12:21, 07 апреля 2023, ПАИ

Президент Фонда социальной и культурно-нравственной поддержки граждан «Богатырские ворота» Святослав Кудрявцев передал в дар Псковкому музею-заповеднику портрет Н. А. Римского-Корсакова. Портрет выполнен московским современным художником Сергеем Грачевым и очень точно передает черты великого композитора, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Н. А. Римский-Корсаков – выдающийся русский композитор, один из участников музыкального содружества «Могучая кучка». Творческая и человеческая дружба связывала Мусоргского и Римского-Корсакова, они снимали на двоих меблированные комнаты в молодые годы, а после смерти Мусоргского именно Римский-Корсаков отредактировал оперу «Борис Годунов» и написал партитуру к опере «Хованщина».

В 2021 году Святослав Кудрявцев уже передал в музей портрет М. П. Мусоргского. «И подарки на этом не закончатся. В планах президента фонда заказать художнику портреты еще трех участников «Могучей кучки»: С. П. Бородина, М. А. Балакирева и Ц. А. Кюи», — отметили в музее.