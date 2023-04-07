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Происшествия

Упавшая с домкрата машина насмерть задавила мужчину в Новосокольническом районе

Упавшая с домкрата машина насмерть задавила мужчину в Новосокольническом районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

В Новосокольническом районе в деревне Маево у одноименной железнодорожной станции 43-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato чинил автомобиль с использованием домкрата. Когда мужчина находился под транспортным средством, инструмент соскочил, в результате чего мужчину придавило автомобилем.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины от полученных травм. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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