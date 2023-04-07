Псковичи смогут увидеть иммерсивную постановку «Трояновский»

16:25, 07 апреля 2023, ПАИ

Афишу областного фестиваля-конкурса и мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения русского музыканта, виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского, разместили на официальном сайте комитета по культуре Псковской области.

В рамках фестиваля на сцене Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса выступит заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева (руководитель - лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков) с концертной программой «Балалайка - русская душа». Мероприятие пройдет 16 апреля.

Гала-концерт с участием победителей фестиваля-конкурса пройдет в Псковском техническом лицее 22 апреля.

В рамках фестиваля Псков посетит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (руководитель - заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дмитриенко). Гости из Москвы дадут концерт в Псковской областной филармонии 23 апреля.

Кроме того, жители Псковской области смогут увидеть иммерсивную постановку «Трояновский» с участием лауреата международных конкурсов, блогера-балалаечника Елены Ворфоломеевой.

Музыкальный спектакль покажут 22 апреля в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника, 23 апреля – в районном культурно-спортивном комплексе Новоржева и в культурно-досуговом центре Пушкинских Гор.