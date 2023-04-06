Александр Козловский: Кадровая проблема – одна из самых острых для бизнеса

15:31, 07 апреля 2023, ПАИ

Проблема кадров – одна из самых острых проблем в сфере бизнеса. Об этом заявил руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы Александр Козловский в ходе съезда РСПП Псковской области, передает корреспондент ПАИ.

«Мы понимаем важность профориентации школьников и студентов. Важность отношений с высшими и средними учебными заведениями. И этот процесс идет. Только за последний год 15 заводов открыли свои двери для 3,5 тыс. ребят», – отметил Александр Козловский.

При этом он поблагодарил ректора ПсковГУ Наталью Ильину, «которая буквально каждый месяц совершенствует наш вуз, выводит его на новый уровень, создавая новое современное лицо университета, и мы получили надежду на решение кадрового вопроса».

Также он выразил надежду, что благодаря таким проектам, как ПИШ, сотрудничеству с ведущими фондами инноваций и сотрудничеству между Россией и Белоруссией образовательная среда будет давать экономике региона все больше компетентных кадров.

Также Александр Козловский отметил участие членов РСПП в социальном партнерстве при решении проблем с обеспечением армии в СВО. «Я не стану называть объемы, цифры, предприятия – все сидящие в зале знают их – они огромны, в совокупности это сотни миллионов рублей», – отметил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что это всё – результат мобилизации всех ресурсов. Также Александр Козловский поблагодарил губернатора региона Михаила Ведерникова и его команду за руководство, организацию и координацию всех процессов, связанных с СВО.

«У нас выстроена лучшая в стране система поддержки как внутри региона, так и доставки помощи на юг страны. Спасибо каждому из вас», – подытожил депутат, пожелав коллегам плодотворной работы.