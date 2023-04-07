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Экономика

Александр Котов: Простого времени для бизнеса не было

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил собравшихся на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области за сохранение предприятий в непростое для экономики время, передаёт корреспондент ПАИ.

«Простого времени для бизнеса не было. При этом именно работа бизнеса и промышленности - основа экономики. Она позволяет наполнять бюджет и решать задачи, которые стоят перед властью», - отметил Александр Котов. 

Напомним, съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области проходит в «Точке кипения» в ПсковГУ.

Более 60 представителей бизнеса, профильных комитетов правительства Псковской области, учреждений среднего профессионального и высшего образования будут искать пути решения различных вопросов, которые беспокоят промышленников и предпринимателей. В работе съезда принимают участие руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы Александр Козловский, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Сегодня участники съезда обсуждают итоги работы региональной промышленности за 2022 год, региональные меры поддержки на 2023 год, а также возможности для малого и среднего бизнеса.

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