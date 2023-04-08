Национальная выставка собак всех пород «Топдог шоу – 2023» проходит в Пскове

15:44, 08 апреля 2023, ПАИ

Национальная выставка собак всех пород «Топдог шоу – 2023» проходит в псковском торговом центре «Невский», передаёт корреспондент ПАИ.

Около 150 участников из России, Эстонии и Республики Беларусь принимают участие в выставке.

Здесь определят победителей и призёров в десяти группах, а также в таких номинациях, как «Лучший беби (возраст 3–6 мес.)», «Лучший щенок (возраст 6–9 мес.)», «Лучший юниор (возраст 9–18 мес.)», «Лучший ветеран (старше 8 лет)», «Лучшая собака выставки», и в конкурсе пар, где участвуют две собаки, которые должны быть противоположного пола, одной породы и которые являются питомцами одного владельца.

По результатам экспертизы собака получает описание судьи Российской кинологической организации, одну из оценок — отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

В зависимости от возраста может быть получен сертификат кандидата юного чемпиона России, юного чемпиона РФСС или кандидата в чемпионы России, чемпиона РФСС, а также титул «Лучший представитель породы», «Лучший юниор породы», «Лучший щенок породы», «Лучший беби породы», «Лучший ветеран породы».

Организаторы отметили, что собаки, получившие титулы, приглашаются для участия в Best in Show, где определяются победители выставки.

Призёры и победители получают награды, призы и подарки от спонсоров, а победители выставки — денежные призы.

Судьи соревнований — Владимир Александров из Санкт-Петербурга, Павел Марголин и Ахмед Бозиев из Москвы. Организатором мероприятия является Псковская областная общественная организация «Клуб собаководства «Топдог».