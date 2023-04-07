Новое правительство Эстонии увеличит расходы на оборону

19:16, 08 апреля 2023, ПАИ

Соглашение, предусматривающее наращивание оборонных расходов до 3 % от валового внутреннего продукта (ВВП), подписали члены правящей коалиции Эстонии в составе Партии реформ, партии «Ээсти 200» и Социал-демократической партии. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио Э-эр-эр.

Как отмечается в документе, происходящие геополитические процессы «поставят Эстонию в ближайшие годы в самую сложную ситуацию в сфере безопасности со времен Второй мировой войны». Расходы на оборону на следующие четыре года увеличат до 3 % ВВП. В настоящее время они составляют 2,8 % ВВП. Также к этим ассигнованиям предстоит добавить расходы на размещение в Эстонии подразделений союзников по НАТО, уточняет ТАСС.

Вместе с этим, новое правительство Эстонии будет выступать за ужесточение санкций против России, пишет РИА Новости.

«Эстония будет выступать за ужесточение санкций против России в Европейском союзе и поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном плане, выступая за ее принятие в НАТО, а также поддерживая скорейшее начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС», - приводит ERR фрагмент документа.

Кроме того, Эстония обещает активно содействовать восстановлению Украины и добиваться того, чтобы конфискованные российские активы могли быть использованы для восстановления Украины.