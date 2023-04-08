Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Об уникальном сюжете фрески Успенской церкви в Мелётово расскажут псковичам

15 апреля в 15:00 в музее «Двор Постникова» состоится концерт-лекция Антония Скальдова «Звучание старины». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники в интерактивной форме познакомятся с историей и музыкальной культурой Древней Руси, а также увидят уникальный сюжет фрески Успенской церкви в Мелётово, посвящённый Анту-скомороху.

Купить билет можно здесь. Запись и справки по телефону (+7 8112) 29-22-59.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2023

Эпизод фильма «Двенадцать кремлей России» снимут в Пскове
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт в БКЗ Псковской филармонии собрал полный зал
08 апреля 2023

Балетный гала-концерт пройдёт в БКЗ Псковской филармонии сегодня
08 апреля 2023

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля
07 апреля 2023

Объединённый оркестр выступит на сцене Псковской филармонии
07 апреля 2023

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк опубликовали фото с прогулки по Пскову
07 апреля 2023

Псковичи смогут увидеть иммерсивную постановку «Трояновский»
07 апреля 2023

Концерт медно-духового ансамбля «Картинки с выставки» пройдет в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...