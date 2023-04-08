Об уникальном сюжете фрески Успенской церкви в Мелётово расскажут псковичам

12:15, 09 апреля 2023, ПАИ

15 апреля в 15:00 в музее «Двор Постникова» состоится концерт-лекция Антония Скальдова «Звучание старины». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники в интерактивной форме познакомятся с историей и музыкальной культурой Древней Руси, а также увидят уникальный сюжет фрески Успенской церкви в Мелётово, посвящённый Анту-скомороху.

Купить билет можно здесь. Запись и справки по телефону (+7 8112) 29-22-59.