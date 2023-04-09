Псковичкам предлагают анонимно оценить опыт родов в перинатальном центре

13:00, 09 апреля 2023, ПАИ

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Псковичкам предлагают анонимно оценить опыт родов в перинатальном центре. Соответствующее сообщение размещено в группе межучреждения «ВКонтакте».

«Период беременности, родов и послеродовый период – это время, когда в организме и в жизни женщины происходят колоссальные изменения. Это сказывается и на физическом самочувствии, и на психоэмоциональном состоянии. Различные стрессы на любом из этапов могут затруднять сакральную связь между матерью и ребенком, то есть влиять на процесс формирования привязанности, как надежной психоэмоциональной связи, обеспечивающей малышу возможность гармонично расти и развиваться. Нам важно, чтобы ваше пребывание в Перинатальном центре было комфортным. Предлагаем вам пройти анонимное анкетирование, чтобы мы смогли оценить, насколько положительным был ваш опыт родов в нашем центре», - говорится в посте.