«Сырное» полнолуние над Псковом запечатлел фотограф-любитель

10:02, 09 апреля 2023, ПАИ

«Сырное» полнолуние над Псковом запечатлел фотограф-любитель. Таймплапс из 325 снимков он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Дело мастера боится: поскольку в прошлый раз предварительная фокусировка на звёздах сработала, то и вчера в ожидании восхода Луны заранее сфокусировался на Венере. Однако Псков не Венера, и потому все снимки таймлапса вышли как пацанчики: нечёткие. Сначала хотел всё удалить, но решил, что с телефона всё же видео смотреться будет неплохо. К тому же в том месте и в той фазе Луну поймать удастся наверняка крайне нескоро», — подписал свою съёмку автор.

На самом деле первое полнолуние после дня весеннего равноденствия получило название «розовое». Его придумали индейцы Северной Америки. Они назвали полнолуние в апреле в честь шиловидного флокса, который распускается как раз в это время. Но сама Луна к розовому цвету не имеет никакого отношения.

Китайцы называли этот период пионовой луной, кельты — луной роста, индейцы чироки — цветочной луной, а жители стран в Южном полушарии — урожайной луной.

Розовое полнолуние — первое после весеннего равноденствия, поэтому его ещё называют пасхальным. Западные христиане отмечают Пасху в первое воскресенье после полнолуния, в этом году — 9 апреля. Православные отмечают 16 апреля и также рассчитывают от первого полнолуния после равноденствия, но по юлианскому календарю.