Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Сырное» полнолуние над Псковом запечатлел фотограф-любитель

«Сырное» полнолуние над Псковом запечатлел фотограф-любитель. Таймплапс из 325 снимков он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Дело мастера боится: поскольку в прошлый раз предварительная фокусировка на звёздах сработала, то и вчера в ожидании восхода Луны заранее сфокусировался на Венере. Однако Псков не Венера, и потому все снимки таймлапса вышли как пацанчики: нечёткие. Сначала хотел всё удалить, но решил, что с телефона всё же видео смотреться будет неплохо. К тому же в том месте и в той фазе Луну поймать удастся наверняка крайне нескоро», — подписал свою съёмку автор.

На самом деле первое полнолуние после дня весеннего равноденствия получило название «розовое». Его придумали индейцы Северной Америки. Они назвали полнолуние в апреле в честь шиловидного флокса, который распускается как раз в это время. Но сама Луна к розовому цвету не имеет никакого отношения.

Китайцы называли этот период пионовой луной, кельты — луной роста, индейцы чироки — цветочной луной, а жители стран в Южном полушарии — урожайной луной.

Розовое полнолуние — первое после весеннего равноденствия, поэтому его ещё называют пасхальным. Западные христиане отмечают Пасху в первое воскресенье после полнолуния, в этом году — 9 апреля. Православные отмечают 16 апреля и также рассчитывают от первого полнолуния после равноденствия, но по юлианскому календарю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 апреля 2023

Псковичкам предлагают анонимно оценить опыт родов в перинатальном центре
09 апреля 2023

Сегодня в Псковской области ожидается до +17 градусов
09 апреля 2023

Михаил Ведерников поздравил верующих с Вербным воскресеньем
09 апреля 2023

«Сырное» полнолуние над Псковом запечатлел фотограф-любитель
09 апреля 2023

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
08 апреля 2023

Вышел клип Регины Тодоренко и Влада Топалова на песню учителя из Идрицы
08 апреля 2023

Подозрительную сумку обнаружили на кнопке светофора в Пскове
08 апреля 2023

Исхудавшего тюленёнка спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...