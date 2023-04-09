Три единицы техники привлекли для ликвидации пожара в Пскове

19:28, 09 апреля 2023, ПАИ

Возгорание в бесхозном строении произошло на улице Юности в Пскове сегодня, 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Для ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники.

Напомним, что телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.