Три единицы техники привлекли для ликвидации пожара в Пскове
Возгорание в бесхозном строении произошло на улице Юности в Пскове сегодня, 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Для ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники.
Напомним, что телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.
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