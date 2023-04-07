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Политика

В зоне ответственности России в Карабахе нарушен режим прекращения огня

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Напомним, что конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

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