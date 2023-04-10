Таймлапс звёздного неба над деревней Дворец показал пскович
Таймлапс звёздного неба над деревней Дворец составил пскович. Свою работу, созданную из более чем полутысячи снимков, автор выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Оказывается, сосны водят дружбу с борщевиком: такая вот необычная пара близ деревни Дворец Псковского района смотрела представление от двоих собратьев, возомнивших себя Копперфильдами: мол, они научены телекинезу и могут притянуть Венеру и Плеяды прямо в их загребущие лапы. Что ж, визуально так и получилось, и им удалось облапошить незадачливых зрителей, не имеющих даже среднего общего образования», - подписал автор свою работу.
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