5 ежедневных привычек, которые приводят к старению

14:08, 10 апреля 2023, ПАИ

Процесс естественного старения невозможно повернуть вспять: после 40–45 лет на коже появляются заметные морщины, независимо от пола, наследственных факторов, образа жизни. Иногда этот процесс начинается намного раньше, что связывают с влиянием вредных привычек. Курение, употребление алкоголя или частое пребывание на солнце могут привести к тому, что кожа быстро потеряет упругость и молодость. При этом, если верить материалам аптека.ру, женщины стареют быстрее, что можно связать с гормональными колебаниями и другими факторами. Расскажем, какие привычки могут стать причиной старения и как избежать такой проблемы.

Недостаток сна

Современный ритм жизни нередко приводит к недостатку сна. Именно дефицит сна становится одним из основных факторов, негативно влияющих на самочувствие и здоровье. Кроме этого, такая привычка приводит к раннему появлению морщин и других признаков старения.

Эти выводы неоднократно подтверждены исследованиями косметических компаний и медицинских центров. Качество сна влияет на функции кожи, процессы ее регенерации. При постоянном недосыпе происходит нарушение кожного барьера, прекращается синтез коллагена и эластина. Хроническое недосыпание приводит к повышению уровня кортизола – гормона стресса – в крови. Этот гормон разрушает имеющийся коллаген, что провоцирует дряблость и морщинистость кожи.

Поэтому, если хотите сохранить молодость как можно дольше, то нормализуйте режим сна. Старайтесь не ложиться слишком поздно и спите по 7–8 часов каждый день. Это позволит избежать целого ряда заболеваний и вернет вашей коже здоровый вид.

Избыток сахара и кофе в рационе

Если вы хотите узнать, как медленнее стареть, то уделите больше внимания своему питанию. В последние годы все чаще говорят о необходимости правильного питания, но далеко не все следуют этому простому правилу. Чаще всего к преждевременному старению приводит избыточное употребление сахара и кофе:

Избыток сладкой пищи в рационе приводит к морщинам на лбу, дряблости кожи, мешкам под глазами и нездоровому серому цвету лица. А многие сладкоежки страдают от акне и различных высыпаний. Почему так происходит? Сахар – это глюкоза, которая разрушает коллаген. В результате этого кожа теряет свою эластичность.

Кофе – это отличное средство для бодрости, усиления концентрации внимания и увеличения жизненной энергии. Но если вы выпиваете больше 1–2 чашек напитка в течение дня, то испытываете на себе его мочегонные свойства. В результате этого кожа теряет необходимую жидкость, становится дряблой и сухой. При наличии такой привычки женщины стареют раньше мужчин. Это связано с особенностями строения кожи лица: у женщин она менее плотная и толстая, поэтому при обезвоживании очень быстро теряет упругость.

Злоупотребление девайсами

По статистике, почти 60% взрослых людей проводят за телефоном или другими гаджетами более 6 часов в день. В этом случае человек не может избежать так называемого высокоэнергетического видимого света (HEV), который излучают экраны. Он приводит к преждевременной смерти клеток, может стать причиной старения.

Некоторые исследования говорят о том, что этот свет достигает глубоких слоев кожи, поэтому 8-часовой рабочий день за компьютером можно приравнять к 20-минутному пребыванию на палящем солнце. Если ваша работа связана с постоянным использованием девайсов, то постарайтесь ограничить их применение в нерабочие часы.

Пренебрежение солнцезащитными очками

Основная функция солнцезащитных очков – это защита глаз от опасного воздействия солнечных лучей. Линзы в очках блокируют ультрафиолетовое излучение, которое может повредить роговицу, хрусталик или сетчатку глаза. Однако мало кто знает, что такой аксессуар – это отличная профилактика преждевременного старения.

Постоянное прищуривание на солнце может привести к появлению мимических морщинок, а очки способны расслабить мышцы лица, расположенные вокруг глаз, и тем самым предотвратить преждевременное старение. Поэтому аксессуар стоит носить в молодом возрасте, однако и для стареющих женщин такая привычка будет весьма полезной.

При выборе солнцезащитных очков уделите внимание качеству линзы: она должна иметь УФ-фильтр, который поглощает волны длиной до 400 НМ. Это позволит обезопасить зрение и защитит нежную кожу вокруг глаз.

Сон с макияжем

Многие женщины пренебрегают снятием макияжа перед сном, что приводит к преждевременному старению. Во время сна кожа полностью регенерируется, однако наличие макияжа может помешать этому процессу. В результате этого происходит закупорка пор, а омертвевшие клетки задерживаются на поверхности кожных покровов. Лицо становится тусклым, появляются морщинки и дряблость кожи.

Наиболее опасными с этой точки зрения являются средства для выравнивания тона: тональные кремы, праймеры на масляной основе, консилеры, пудры. Макияж глаз напрямую на появление морщинок не влияет, хотя может раздражать слизистые оболочки, провоцировать различные воспалительные процессы. Поэтому не стоит удивляться, почему женщины так быстро стареют, если регулярно пренебрегают простыми правилами очищения кожи.

Лучше всего перед сном выполнять очищение с помощью специальных средств. Наибольший эффект принесет использование сразу нескольких продуктов: для удаления туши, теней и тонального крема следует использовать ремувер, а пенка или гель для умывания станут завершающим шагом для устранения избыточного кожного сала и загрязнений.

Помните, что преждевременное старение – это не приговор. Даже незначительные изменения в образе жизни и отказ от вредных привычек принесут большую пользу для здоровья и красоты кожи. Поэтому не забывайте о простых рекомендациях и старайтесь придерживаться их каждый день.

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