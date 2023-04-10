В Госдуме предложили платить школьникам за пятёрки

13:11, 10 апреля 2023, ПАИ

В Госдуме предложили платить школьникам деньги за пятерки. Предполагается, что средства будут перечислять на «Пушкинскую карту», пишет РИА Новости.

Соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направила депутат ГД РФ от «Новых людей» Анна Скрозникова.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России в сентябре 2021 года по инициативе президента Владимира Путина. Она позволяет школьникам и студентам приобретать билеты на массовые мероприятия или в музеи.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил распространить действие программы на педагогов.