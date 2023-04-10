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Общество

Территории для благоустройства в Гдове рассмотрела Ольга Тимофеева

Фото газеты «Гдовская заря»

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева с рабочим визитом прибыла в Гдов, сообщает газета «Гдовская заря».

Вместе с главой Гдовского района Алексеем Васильевым и представителями подведомственных учреждений рассмотрели два направления — подачу заявки на конкурс Минэкономразвития и Минстроя России.

Рассмотрели территории для благоустройства — сквер, где находится памятник Я. Фабрициусу, и парк в честь освободителей Гдова, расположенные на набережной реки Гдовки, а также возможные зоны парковки.

Фото газеты «Гдовская заря»

В этом году к празднованию 700-летия Гдова планируется приезд большого количества гостей, поэтому необходимо привести в порядок основные въезды в город и очистить территорию от зарослей. Кроме того, важно разработать дорожную карту с навигацией и информационными стендами.

Фото газеты «Гдовская заря»

Следующий выезд состоится уже с архитекторами, которые проработают техническое задание. На сегодняшний день стоит задача очертить территорию до 100 га, которую планируется благоустроить, и выдвинуть предложения о размещении новых объектов.

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