Территории для благоустройства в Гдове рассмотрела Ольга Тимофеева

19:23, 10 апреля 2023, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева с рабочим визитом прибыла в Гдов, сообщает газета «Гдовская заря».

Вместе с главой Гдовского района Алексеем Васильевым и представителями подведомственных учреждений рассмотрели два направления — подачу заявки на конкурс Минэкономразвития и Минстроя России.

Рассмотрели территории для благоустройства — сквер, где находится памятник Я. Фабрициусу, и парк в честь освободителей Гдова, расположенные на набережной реки Гдовки, а также возможные зоны парковки.

В этом году к празднованию 700-летия Гдова планируется приезд большого количества гостей, поэтому необходимо привести в порядок основные въезды в город и очистить территорию от зарослей. Кроме того, важно разработать дорожную карту с навигацией и информационными стендами.

Следующий выезд состоится уже с архитекторами, которые проработают техническое задание. На сегодняшний день стоит задача очертить территорию до 100 га, которую планируется благоустроить, и выдвинуть предложения о размещении новых объектов.