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Политика

Новый учебник истории для старшеклассников раскроет причины начала СВО

Новый учебник истории для старших классов школ, который разрабатывает Минпросвещения, раскроет причины начала спецоперации на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр также уточнил, что с 1 сентября с ним уже смогут работать ученики 10–11-х классов.

«Летом планируем выпустить учебники для 10–11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — сказал Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

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