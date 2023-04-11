Раненого пассажира поезда госпитализировали на станции в Новосокольниках
52-летнего пассажира поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Минск, госпитализировали по прибытии на железнодорожную станцию Новосокольники. Это произошло ночью.
По предварительным данным, в вагоне-ресторане поезда между двумя мужчинами - уроженцами Белоруссии произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения.
На станции пострадавшего встретила бригада скорой помощи. А мужчину, нанесшего увечье, ждала полиция.
Пассажир с ранениями госпитализирован в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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