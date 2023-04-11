Раненого пассажира поезда госпитализировали на станции в Новосокольниках

09:34, 11 апреля 2023, ПАИ

52-летнего пассажира поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Минск, госпитализировали по прибытии на железнодорожную станцию Новосокольники. Это произошло ночью.

По предварительным данным, в вагоне-ресторане поезда между двумя мужчинами - уроженцами Белоруссии произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения.

На станции пострадавшего встретила бригада скорой помощи. А мужчину, нанесшего увечье, ждала полиция.

Пассажир с ранениями госпитализирован в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.