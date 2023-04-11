Микроавтобус и «УАЗ-Патриот» столкнулись в Опочецком районе, пострадали два человека

10:07, 11 апреля 2023, ПАИ

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло на 403-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в деревне Барабаны Опочецкого района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

38-летний гражданин Молдовы, водитель микроавтобуса «Мерседес», не выбрал безопасное расстояние и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «УАЗ-Патриот». В результате столкновения последний вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.