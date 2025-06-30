104 клеща исследовали в лаборатории Псковской инфекционки за неделю
104 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 23 по 29 июня. Это на 49 клещей меньше, чем на прошлой неделе, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
В Пскове исследовали 82 клеща, из них один оказался переносчиком энцефалита и ещё 22 – боррелиоза. В Великих Луках специалисты провели исследование 22 клещей, из которых шесть были поражены боррелиозом и ещё один – моноцитарным эрлихиозом. Клещевой иммуноглобулин ввели семи пациентам.
За год в учреждении исследовали 1 248 клещей. Средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 23,3 %. С начала сезона от клещей пострадало 1 998 человек, в том числе 509 детей.
В медучреждении также напомнили, что сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно.
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