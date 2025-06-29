Депутат Госдумы попал в ДТП в Псковской области

23:08, 29 июня 2025, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале.

Константин Затулин должен был выступать с лекцией перед участниками фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкинских Горах, однако по прибытии в Псковскую область он попал в аварию. В результате ДТП у депутата диагностировали перелом правой руки.

«Вместо участия в культурной программе фестиваля должен буду знакомиться в Москве с ночной жизнью института Склифосовского», – рассказал Константин Затулин.