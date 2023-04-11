Студент ПсковГУ представлен к награде за спасение утопающих

12:06, 11 апреля 2023, ПАИ

Студент ПсковГУ Герман Миц представлен к награде «За спасение погибающих на водах», сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Герман МИЦ учится в Институте медицины и экспериментальной биологии по направлению «Лечебное дело», является руководителем регионального клуба «Я горжусь», рассказали в ПсковГУ.

Студенту выразили благодарность за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека.