Три пожара произошло в Псковской области за сутки из-за неосторожного обращения с огнём

09:22, 12 апреля 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за минувшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 11 апреля в 14:43 в Псковском районе в деревне Малая Листовка на улице Согласия произошел пожар в бане. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В тот же день в 16:20 в Порховском районе в деревне Славковичи на улице Мира сгорела хозпостройка. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошел в 16:20 в Великолукском районе в деревне Колюбаки – в бане сгорела кровля. Огнём повреждена наружная обшивка. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в баню.

В 20:23 в Псковском районе в деревне Шевелёво на улице Порошиловской сгорело бесхозное строение. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, в 21:01 в Островском районе в деревне Барщино сгорел автомобиль ГАЗ-2705. Предположительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Ликвидировано возгорание до прибытия пожарных.

